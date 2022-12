Hermanos Gutierrez on their new album 'El Bueno Y El Malo' NPR's Scott Simon speaks with brothers Alejandro and Estevan Gutierrez about their band, Hermanos Gutierrez, and new album, "El Bueno Y El Malo."

Music Hermanos Gutierrez on their new album 'El Bueno Y El Malo' NPR's Scott Simon speaks with brothers Alejandro and Estevan Gutierrez about their band, Hermanos Gutierrez, and new album, "El Bueno Y El Malo."