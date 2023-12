'Latkes Con Salsa' melds Hanukkah favorites with Latin rhythms It's a musical way to celebrate Hanukkah. Latkes Con Salsa — a Milwaukee project — mixes traditional Jewish melodies with Latin rhythms like bomba, salsa and merengue.

It's a musical way to celebrate Hanukkah. Latkes Con Salsa — a Milwaukee project — mixes traditional Jewish melodies with Latin rhythms like bomba, salsa and merengue.