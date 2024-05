El doble

Enlarge this image toggle caption Julia Tovar/Radio Ambulante Julia Tovar/Radio Ambulante

De Buenos Aires a Hollywood.



Camina como Bruce Willis, se viste y se ve como Bruce Willis. Pero no es Bruce Willis...



From Buenos Aires to Hollywood.

He walks like Bruce Willis. He dresses and looks like Bruce Willis. But he's not Bruce Willis.