Bad Bunny En Español: El Nuevo Disco Y Sus Influencias

Editor's note: Bad Bunny is probably the most visible Latin musician on the planet at the moment. His collaborations with artists like J Balvin, Drake, Ozuna and Cardi B on YouTube have amassed views in the billions. The excitement around the young Puerto Rican performer is about skyrocket with X 100PRE, a debut album that presents a distinct musical vision.

In an interview conducted in Spanish, Alt. Latino caught up with Bad Bunny near his home in San Juan. You can hear the interview on this week's AltLatino podcast and read about in the following intro from Jasmine Garsd:

"Estoy nervioso."

Una de las cosas que más me impactó de nuestra entrevista con el músico Bad Bunny, fue su humildad. Si, ya sé, los raperos están llenos de arrogancia. Cantan sobre sus logros en el amor, el sexo y el dinero. Pero resulta que Benito Antonio Martínez Ocasio (mejor conocido como Bad Bunny, el hombre responsable de popularizar el género de trap latino) está nervioso por cómo será recibido su nuevo disco.

En el programa de hoy, cuando nos contó sobre ese nerviosismo, tuve el impulso de contestarle: "Pero tu eres Bad Bunny. Uno de los músicos latinos más impactantes del momento. ¿Cómo puedes estar nervioso?"

Es que eso es justamente la razón por la cual Bad Bunny es tan encantador: un excelente músico, completamente humilde, que exhibe todas las características de un rapero, pero con un tremendo sentido del humor. Es refrescante. Sí, ya sé: canta sobre noches de sexo, sobre robarte a tu novia, sobre sus closet lleno de ropa que es mejor que la tuya. Pero al mejor estilo David Bowie, rompe con las normas de género; ha sido un defensor apasionado de los derechos de la mujer; y usado su plataforma para también vocalizar la injusticias que ha recibido el pueblo Boricua.

No le dije nada para apaciguar de su nerviosismo. Es un síntoma de un artista genuinamente interesado en crecer. En cambio, disfrutamos de una conversación llena de risas, reflexiones, franqueza, y un espontáneo tributo a Juan Gabriel. Ese es el encanto de Benito, de Bad Bunny: nunca se sabe bien que esperar de el.

Sintonizen esta entrevista, y espero que queden tan encantados como nosotros.