Proyectos de archivo exploran la experiencia Afrolatinx y Negra en Nueva York

Desde muy temprana edad, como una mujer Negra, indígena y latina, Djali Brown-Cepeda, cineasta y fundadora de NuevaYorkinos y BLK THEN nunca se vió representada en los medios de comunicación. Brown-Cepeda se dió cuenta que la intersección de sus identidades y sus experiencias como mujer habían sido mostradas en los medios de comunicación, y desde entonces reconoció la necesidad de amplificar las experiencias de su comunidad en la ciudad de Nueva York.



Un día, navegando por Instagram, encontró el proyecto de archivo de Guadalupe Rosales, Veteranas y Rucas, dedicado a las mujeres del sur de California para documentar sus experiencias como latinas en la costa oeste. Inspirada por Veteranas y Rucas, Djali decidió crear estos proyectos de archivo para mostrar la experiencia de personas que compartían vivencias como ella en la ciudad de Nueva York. Así nació Nueva Yorkinos, para replantear el pasado y la narrativa de los Latinxs de todo el espectro, centrándose en la afro Latinidad y la negritud diaspórica en la ciudad de Nueva York. Mientras que BLK THEN muestra las intersecciones de ser negro en la ciudad.

"Independientemente de que tus raíces sean caribeñas, latinoamericanas o del sur", dijo Brown-Cepeda. "Teniendo una madre dominicana y un padre indígena negro del Bronx, fue mi manera de expresarme artísticamente de la manera más holística posible", añadió Brown-Cepeda sobre sus proyectos de archivo.

Brown-Cepeda dijo que estos proyectos sirven como un lugar para reflexionar sobre una ciudad que sigue cambiando constantemente. "Lo mucho que duele ya no sentirse seguro hablando tu idioma en tu barrio", dijo. "Es duro es ver una afluencia de gente muy excluyente y sus negocios inasequibles en tu calle, y que quizá no puedas quedarte en tu hogar de más de 20 años mucho más tiempo".



Estas son unas de las fotografías e historias que neoyorquinos han mandado para formar parte de estos proyectos:

PUERTO RICO Y REPÚBLICA DOMINICANA

"Aquí esta una foto de mi madre y mi padre, ella es puertorriqueña, él es dominicano. Tenían 16 años cuando se conocieron en el Boogie Down Bronx, un tiempo cuando las drogas y las gangas estaban en un alto todo el tiempo. La segunda foto está en el día de su boda, el 14 de febrero. Se casaron a los 18 años, tuvieron 3 hijas juntas. Todavía son amigos hasta el día de hoy. Aun recuerdan los tiempos cuando eran jóvenes, temerarios y enamorados; el Bronx tenía sus partes feas, pero también tenía algo de belleza".

– Jas

PUERTO RICO

"Por el lado de mi papá crecí con mi abuela Santa. Se mudó a y desde la isla a veces sin mucho aviso, pero finalmente hizo su última parada de descanso durante muchos años en Brooklyn Nueva York. Pasé gran parte de mi adolescencia en su casa viendo Telemundo y aprendiendo español. Una espiritista , cuando la vi llevar un pañuelo rojo y un suéter rojo sabía que era seria. No conocía a mi lado maternal, pero sentí que me conocían. Eran mujeres africanas que vivían en la isla de Puerto Rico. Mi tatarabuela, feminista para su época, masticaba tabaco, bebía ron y perseguía a hombres con machetes que abusaban de sus esposas. Guillermina vivió más de 100 años. La herencia ancestral y la historia que aprendí de ellos me llevarían a mis formas ancestrales de iniciarme en Ocha. Ibae baen Tonu Abuela Alejandrina, Guillermina y Santa".

– Luis

PANAMÁ

"En 1998, empecé a entender lo que es una niña negra y lo mágicos y radiantes que somos. Esta imagen simboliza la preservación de mis raíces, de mi cultura y sobre todo el respeto que tengo por África. Doy las gracias a mi mamá por guiarme en los pasos para reclamar mi negrura. Crecer como una joven Afro-Panameña / Afro - Americana del Bronx significa todo para mí. Yo inculcaré las mismas lecciones a hijos y estoy tan bendecida que mi hermosa reina negra me crió para amarme a todos".

– Jenay Wright



PUERTO RICO

"Mi padre Joel Pérez, nacido y criado en el Bronx. Su madre Estrella, la menor de 5 hijos, era costurera de Arecibo, Puerto Rico. La hermana de mi padre, Luzcelenia, más tarde lo presentó a mi madre y la involucró con la religión Lucumi. Mi padre nunca fue capaz de hacer su kariocha debido al uso intermitente de drogas. Mi madre, hija de Yemaya, pudo hacerlo, y tuvo dos hijos de Shango. Fui coronado en en el sótano de Sonia Olo Obatalá en Brooklyn en agosto de 1993. A través de mi tía Luz Oloshunde (Ibae) y nuestro linaje de Andrea Trujillo (Ewín Yimí), mi familia pudo dar a luz a 5 generaciones de sacerdotes Lucumi en todo el mundo".

– Natalie Pagán Oba Yomi

REPÚBLICA DOMINICANA

"Ella es de Moca, nació en 1896 (los registros no eran los mejores durante ese tiempo, por lo que no está confirmado). Ella poseía una propiedad en Puerto Rico y era muy pro-Black, una visión del mundo única para una Afrolatina con piel oscura principios de 1900. Tenía remedios para el té para todo tipo de condiciones. Realmente sabía cómo trabajar con hierbas y tías desearía que conocieran las recetas. Ella acogió a sus 3 grandes nietas (de 3 a 7 años) cuando sus padres las abandonaron con el fin de mantenerlas juntas cuando ya tenía 70 años. Una de las cuales es mi madre fotografiada a la derecha. [Moca] falleció en 1987".

– Nilsa Salgado

PUERTO RICO

"Este es mi padre, Joaquín Figueroa Jr. También conocido como "Figgy", y cuyo apodo he heredado rápidamente. Uno de seis niños, cuya familia emigró de Toa Alta, Puerto Rico en 1960s y residió en el área de Bedford-Stuyvesant (Bed-Stuy, Do-or-Die) de Brooklyn, Nueva York. Con un profundo amor por la salsa, y artistas influyentes, como Ray Barretto, Larry Harlow, Héctor Lavoe/Wille Colon, etc., lo viste en todas las pistas de baile, 7 días a la semana, en clubes como Corso, Marion Manor, Casino 14-La Mancha, Roseland y muchos más. ¡¡Vaya Boricua!!"

– Figgy Jr.

REPÚBLICA DOMINICANA

"Mis padres emigraron de la República Dominicana en momentos distintos. Mi madre y mi padre se conocieron y se enamoraron en Harlem. Mi hermano y yo nacimos poco después. No es una historia de cuento de hadas, pero fue un amor real. Pienso en el poder del amor muy a menudo. Cómo nada más podría haber mantenido a nuestras familias y espíritus unidos frente a un imperio brutal y abrumador que niega nuestro valor y sin embargo extrae nuestro trabajo. No ha sido fácil, pero aquí estamos... aprendiendo a amar y a conectar de nuevas maneras en este nuevo mundo".

– Catherine Feliz

REPÚBLICA DOMINICANA

"Mi madre y mi padre emigraron a East New York, Brooklyn en 1988 desde un pueblito llamado Bonao en la República Dominicana. Tenían 3 hijos pero criaron 4 aquí. Mi padre era taxista y mi madre era cuidadora de los ancianos. Yo (a la izquierda) y mis hermanos la miraron muchos trabajos mientras siendo una voluntaria en l iglesia y dando todo a nuestra comunidad. Ella había dado por la fuerza su identidad para servir a los que la rodean porque es lo que le enseñaron. Ella renunció a su identidad para servir a los que la rodean porque es lo que le enseñaron. Ahora está en sus años 50 y finalmente está siguiendo sus propios sueños. No hay palabras: verla viviendo su vida para su propia felicidad. Para ver a las personas que han dado todo lo que tenían, recibirlo todo de vuelta es el premio final. Ella es la clase de mujer que yo aspiro a ser. Cuando era niña, solía pensar que era un superhéroe, pero ahora sé que es una".

– Lizbel Ortiz

PUERTO RICO

Este soy yo y mi mejor amigo, Conguero. Nuestras familias llegaron a Nueva York al mismo tiempo durante la década de 1960. Mi familia son afroamericanos que escaparon de la agitación asesina de los bosques del sur y de Carolina del Norte durante Jim Crow. La familia de Conguero son Afroamericanos que escaparon de los mortíferos pantanos de Luisiana y puertorriqueños que huyeron de la pobreza de Bayamón. Nuestra gente se conoció en Southside Jamaica, Queens. Los miembros más viejos de su familia tenían acento campestre, como los míos, y yo sabía hablar español como los suyos. Conguero enseña a tocar las congas mientras yo le enseño sobre la vieja música negra. Bromeamos, nos lastimamos, reímos, discutimos, pero al final somos familia".

– Skipp

REPÚBLICA DOMINICANA

"Mi Mami y Papi en Washington Heights creo que en 1975. No tengo muchas fotos de ellos juntos, porque se divorciaron cuando yo tenía 8 o 9 años pero me encanta esta fotos. Los afros, las sonrisas. Me imagino que eran los últimos en la fiesta. Afro Latinos. Lo aprendí de Mami y Papi".

– Suley Cruz